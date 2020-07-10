При этом условия остаются все те же — выполнение договоренностей встречи «нормандской четверки» в Париже. Он также отметил возросший уровень поддержки украинской позиции со стороны Франции и Германии.
«Наверное, мы никогда не чувствовали настолько сильной поддержки со стороны наших международных партнеров, как на последней встрече в Берлине (встреча политических советников, — ред.). Кроме того, сейчас никаких условий, никаких предпосылок для снятия санкций против России нет, речь об этом вообще не идет. Все очень хорошо оценивают усилия Украины», — сказал Ермак.
По его словам, участники переговоров по Донбассу сейчас активно механизм реального, а не декларативного обеспечения прекращения огня.
Продолжаются и переговоры по обмену, который может пройти в ближайшее время. Стороны близки к утверждению плана по разминированию.