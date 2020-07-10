«Нормандский саммит» в Берлине с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции должен пройти как можно скорее, и, возможно, в ближайшие месяцы. Об этом 10 июля журналистам рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак, передает «РБК-Украина»

При этом условия остаются все те же — выполнение договоренностей встречи «нормандской четверки» в Париже. Он также отметил возросший уровень поддержки украинской позиции со стороны Франции и Германии.

«Наверное, мы никогда не чувствовали настолько сильной поддержки со стороны наших международных партнеров, как на последней встрече в Берлине (встреча политических советников, — ред.). Кроме того, сейчас никаких условий, никаких предпосылок для снятия санкций против России нет, речь об этом вообще не идет. Все очень хорошо оценивают усилия Украины», — сказал Ермак.

Симуляция процеса. Зачем глава МИД Украины Кулеба и глава Офиса президента Ермак отправились в тур по Европе © REUTERS, Fabrizio Bensch/Pool

Продолжаются и переговоры по обмену, который может пройти в ближайшее время. Стороны близки к утверждению плана по разминированию.