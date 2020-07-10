«Он (Саакашвили) является представителем украинских властей, он публичный человек Украины, следовательно, его заявление, в котором он говорит о легитимности правительства Грузии, не останется без реакции. Ответ будет спрошен с Украины»,- заверил Сесиашвили.
Политик добавил, что своими «пропагандистскими выступлениями» Саакашвили вмешивается во внутренние дела Грузии.
Ранее Саакашвили сообщил на своей странице в соцсети Facebook, что не признает легитимность грузинского правительства. Он также добавил, что будет «на передней линии» в ходе парламентских выборов, которые пройдут в Грузии в конце октября.