Власти Грузии потребуют от украинской стороны разъяснений в связи с заявлениями главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили о том, что он не признает легитимность грузинского руководства, заявил глава парламентского комитета по обороне и безопасности Грузии Ираклий Сесиашвили, передает 10 июля РИА Новости

Саакашвили назвал преимущества России перед Украиной © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Политик добавил, что своими «пропагандистскими выступлениями» Саакашвили вмешивается во внутренние дела Грузии. Ранее Саакашвили сообщил на своей странице в соцсети Facebook, что не признает легитимность грузинского правительства. Он также добавил, что будет «на передней линии» в ходе парламентских выборов, которые пройдут в Грузии в конце октября.