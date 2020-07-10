Наибольшую опасность для государственности США в условиях массовых беспорядков представляет отсутствие централизованной системы управления полиции на федеральном уровне. Об этом рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в недавнем эфире телеканала «Россия 1»

Константин Кнырик: Массовые протесты в США — это только репетиция свержения Трампа © РИА Новости, Владимир Трефилов Джорджа Флойда в городе Миннеаполисе (штат Миннесота). Акции протеста проходят под лозунгами борьбы с жестокостью полиции и расовым неравенством.

«Этот процесс очень опасен для США. Для США катастрофична ситуация, когда нет централизованной системы управления полиции», — пояснил эксперт.

По его словам, сейчас в США полиция управляется на уровне штата, в связи с чем централизованные меры по подавлению беспорядка и сепаратизма в текущих условиях невозможны.

«Мы видим беспомощность ФБР, которое занималось оперативной разработкой преступного элемента, угрожавшего национальной безопасности», — констатировал специалист.

Превентивных задержаний нет, поэтому радикалы получают власть, оружие и, очевидно, и дальше будут бесчинствовать, подытожил Коротченко.