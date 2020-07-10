Массовые беспорядки в США начались в конце мая, после смерти в результате задержания полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в городе Миннеаполисе (штат Миннесота). Акции протеста проходят под лозунгами борьбы с жестокостью полиции и расовым неравенством.
«Этот процесс очень опасен для США. Для США катастрофична ситуация, когда нет централизованной системы управления полиции», — пояснил эксперт.
По его словам, сейчас в США полиция управляется на уровне штата, в связи с чем централизованные меры по подавлению беспорядка и сепаратизма в текущих условиях невозможны.
«Мы видим беспомощность ФБР, которое занималось оперативной разработкой преступного элемента, угрожавшего национальной безопасности», — констатировал специалист.
Превентивных задержаний нет, поэтому радикалы получают власть, оружие и, очевидно, и дальше будут бесчинствовать, подытожил Коротченко.