«Есть основания считать, что мы выходим из кризиса. МВФ дает нам 8,2% падения ВВП, ранее давал 7,7%. Мы считаем, что 4,8% — реальный показатель. Посмотрим по итогам второго квартала. Тяжелыми месяцами были апрель и май. В июне уже запустились экономические процессы», — сообщил Марченко.
Он добавил, что нет оснований считать, что падение экономики на Украине будет больше, чем в развитых странах. Марченко также считает, что сегодня нет оснований ожидать падения цен на продукцию отечественного экспорта.
Министр заявил, что Украина — это одна из топовых стран, обеспечивающих мир продуктами питания, поэтому он уверен, что у страны хватит сил, чтобы «восстановиться и стать сильнее».