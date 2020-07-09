Министр финансов Украины Сергей Марченко считает, что есть основания полагать, что Украина выходит из кризиса и ожидает восстановления роста экономики страны в октябре - декабре 2020 года. Об этом 9 июля он заявил в интервью изданию «Сегодня»

«Есть основания считать, что мы выходим из кризиса. МВФ дает нам 8,2% падения ВВП, ранее давал 7,7%. Мы считаем, что 4,8% — реальный показатель. Посмотрим по итогам второго квартала. Тяжелыми месяцами были апрель и май. В июне уже запустились экономические процессы», — сообщил Марченко.

Мировой экономический кризис. Справка © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Министр заявил, что Украина — это одна из топовых стран, обеспечивающих мир продуктами питания, поэтому он уверен, что у страны хватит сил, чтобы «восстановиться и стать сильнее».