Интервью Гордона с Жириновским было опубликовано на сайте радиостанции «Комсомольская правда», поскольку сам журналист отказывается разместить его в интернете якобы из-за провокационных заявлений политика, после чего они оба могут угодить в тюрьму.
«Вы их заставляете говорить на украинском. Но все с ненавистью это делают. В том числе и вы. Для вас — русский родной язык. Потом вы вынуждены были учить украинский язык, чтоб зарабатывать деньги», — подчеркнул политик.
По его мнению, Украина существует лишь потому, что Западу необходимо использовать «подставное» государство в своей войне с Россией.
Со временем, считает Жириновский, Запад забудет об Украине точно так же, как японцы забудут о Курилах, а немцы забудут про Калининград.