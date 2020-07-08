Лучшее доказательство тому, что Киев являются русским городом и частью России, состоит в том, что подавляющее большинство киевлян говорят на русском языке. Об этом рассказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский в интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону

Агент СБУ: Гордон признался, зачем взял интервью у Стрелкова и Поклонской © Facebook/Дмитрий Гордон

«Вы их заставляете говорить на украинском. Но все с ненавистью это делают. В том числе и вы. Для вас — русский родной язык. Потом вы вынуждены были учить украинский язык, чтоб зарабатывать деньги», — подчеркнул политик.

По его мнению, Украина существует лишь потому, что Западу необходимо использовать «подставное» государство в своей войне с Россией.

Со временем, считает Жириновский, Запад забудет об Украине точно так же, как японцы забудут о Курилах, а немцы забудут про Калининград.