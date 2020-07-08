«На территории Новоайдарского района наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи сел Смоляниново, Капитаново и Вороново… К тушению привлечены 1125 человек и 201 единица техники, из них от Госслужбы по ЧС 638 человек личного состава и 140 единиц техники, в том числе два самолета АН-32П», — говорится в материале.
Спасатели эвакуировали из жилых домов в селе Смоляниново и дачного кооператива «Волчье озеро» 30 человек, в том числе 13 детей.
Огонь уничтожил около 100 домов, погибли по меньшей мере шесть человек, девять госпитализированы.
Пожар на территории двух лесничеств в Новоайдарском районе Луганской области возник в начале недели. На следующий день спасателям удалось локализовать пожар на площади 85 гектаров. Однако из-за порывов ветра возникло несколько новых очагов лесных пожаров, была начата эвакуация жителей двух поселков.
Президент Украины Владимир Зеленский провел экстренное совещание и распорядился задействовать дополнительные ресурсы для тушения очагов возгорания. Нацполиция Украины завела дело по факту лесных пожаров по статье «нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности».