Авиацию привлекли к тушению лесных пожаров в Луганской области Украины. Об этом 8 июля сообщила Госслужба страны по чрезвычайным ситуациям

Лесные пожары на Луганщине: число жертв растет, более 100 домов сгорели © ГСЧС Украины

Спасатели эвакуировали из жилых домов в селе Смоляниново и дачного кооператива «Волчье озеро» 30 человек, в том числе 13 детей.

Огонь уничтожил около 100 домов, погибли по меньшей мере шесть человек, девять госпитализированы.

Пожар на территории двух лесничеств в Новоайдарском районе Луганской области возник в начале недели. На следующий день спасателям удалось локализовать пожар на площади 85 гектаров. Однако из-за порывов ветра возникло несколько новых очагов лесных пожаров, была начата эвакуация жителей двух поселков.

Президент Украины Владимир Зеленский провел экстренное совещание и распорядился задействовать дополнительные ресурсы для тушения очагов возгорания. Нацполиция Украины завела дело по факту лесных пожаров по статье «нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности».