«О том, когда будут введены меры, скажет кризисный штаб. Должно случиться чудо, чтобы не пришлось их применять: если ситуация значительно улучшится в ближайшие два дня, во что я не верю. Рассчитывайте на запрет передвижения с пятницы, вероятно, с 18:00 до пяти утра понедельника. Лично я хотел бы, чтобы это действовало по всей Сербии», — сказал президент страны Александр Вучич.
Комендантский час вводится, по меньшей мере, на период выходных 10-12 июля.
В марте этого года страна уже подвергалась жесткому карантину с ЧП и комендантским часом, но после отмены ограничений шестого мая коронавирус продолжил распространяться.
По словам президента, сейчас в больницах страны с подтвержденным коронавирусом находится около четырех тысяч человек, а столичные госпитали почти полностью заполнены. В связи с этим с восьмого июля будут запрещены массовые собрания более пяти человек — как в помещении, так и на улице, а с десятого числа, скорее всего, введут комендантский час.