В Сербии вводят комендантский час в рамках ужесточения карантинных ограничений из-за распространения коронавируса. Об этом 7 июля сообщил местный телеканал РТС

Посол ЕС об отношениях Евросоюза и России: «Пришел коронавирус и изменил все» © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк сказал президент страны Александр Вучич.

Комендантский час вводится, по меньшей мере, на период выходных 10-12 июля.

В марте этого года страна уже подвергалась жесткому карантину с ЧП и комендантским часом, но после отмены ограничений шестого мая коронавирус продолжил распространяться.

По словам президента, сейчас в больницах страны с подтвержденным коронавирусом находится около четырех тысяч человек, а столичные госпитали почти полностью заполнены. В связи с этим с восьмого июля будут запрещены массовые собрания более пяти человек — как в помещении, так и на улице, а с десятого числа, скорее всего, введут комендантский час.