«Коммуникации стареют, и не накоплены средства для ремонта и восстановления. То же самое и в промышленности… То же самое в энергетике… Одна из причин — то, что в ближайшие годы истекает срок эксплуатации наших АЭС… Украина не имеет средств построить что-то новое. В итоге у нас начался тотальный кризис инфраструктуры», — заявил Суслов.
По его словам, такая ситуация сложилась из-за заниженных тарифов на атомную энергию. В этой связи бывший глава Минэкономики отметил, что Украина в огромной степени живет в долг и долго такое положение не может продолжаться.