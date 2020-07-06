Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что в стране начался тотальный кризис инфраструктуры: коммуникации и промышленное оборудование изношено, срок эксплуатации АЭС заканчивается в ближайшие годы, а денег на ремонт нет. Он сказал об этом в эфире телеканала «Наш» 6 июля

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