«Вот это прославление ЛГБТ, кампания #metoo и пропаганда других девиантных форм поведения, когда политик не может нормально себя вести. Сегодня оказывается так, что безответственные полуфрики вроде Бориса Джонсона возглавляют правительства, хотя раньше они бы ни за что не попали во власть. Трамп тоже странный человек. В какой-то мере без царя в голове. Но он стал президентом США», — подчеркнул эксперт.
Еще одна этой дестабилизации состоит в том, указал Марков, что элиты отрываются от населения, становятся глобализированными и пытаются перейти к управляемому процессу в рамках глобального мира, а население сохраняется в рамках своих традиционных ценностей.
В результате демократические институты во многом ликвидированы в западных странах, и правительства не отражают мнения большинства людей, резюмировал политолог.