Одна из причин мировой нестабильности состоит в том, что во власть идут представители групп девиантного поведения. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Сергей Марков: Украина показала всему миру, какого будущего ему надо избежать © РИА Новости, Нина Зотина

Еще одна этой дестабилизации состоит в том, указал Марков, что элиты отрываются от населения, становятся глобализированными и пытаются перейти к управляемому процессу в рамках глобального мира, а население сохраняется в рамках своих традиционных ценностей.

В результате демократические институты во многом ликвидированы в западных странах, и правительства не отражают мнения большинства людей, резюмировал политолог.