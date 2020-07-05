Исходя из характеристик российского зенитно-ракетного комплекса С-500 «Прометей», его будут применять в качестве элемента мобильной стратегической противоракетной обороны. Об этом рассказал директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко в недавнем комментарии РИА Новости

На новый военный бюджет США турки ответят российскими истребителями - Коротченко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Сергей Суровикин заявил о том, что С-500 «Прометей» сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе.

«С-500 может уничтожать, фактически, все существующие и перспективные воздушные цели в ближнем космосе и в атмосфере, поэтому способна решать вопросы стратегической ракетной обороны. Кроме того, это мобильная система, а значит, может быть оперативно переброшена на любое угрожаемое направление», — пояснил военный эксперт.

Коротченко уточнил, что точные характеристики С-500 сегодня засекречены, но известно, что она «всеядна» и работает в широком диапазоне: в атмосфере и ближнем космосе, на высотах порядка 270-300 километров.

По его словам, С-500 — полностью автоматизированная система, а боевая работа, обнаружение и сопровождение целей, выбор ракеты для применения осуществляется, фактически, без участия оператора, в задачу которого входит только подтверждение пуска.

У конкурентов подобные системы могут появиться не раньше чем через 15-20 лет, до этого времени на Западе не смогут создать подобных технологий, прогнозирует специалист.