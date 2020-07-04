«Но все это можно будет описать словами Булгакова об осетрине второй свежести. Либо демократия есть, либо ее нет. Поэтому любые подобные практики — это смерть демократии. Это будет другая структура, другая система жизни, другая цивилизация. Она может называться как угодно, в том числе с использованием слова «демократия», но такой она по факту не будет», — уверен эксперт.
Демократическая процедура, подчеркнул Серенко, предполагает прямое и массовое участие людей в политических вопросах непосредственным путем, когда люди физически контактируют друг с другом.
«Контакты через Youtube, Whatsapp или Skype — это все суррогатные вещи. Люди не чувствуют друг друга в этом смысле. Они видят образы других людей. Но это не солидарное поведение. Это симулякры, которые пытаются выдать за реальность», — указал политолог.
Поэтому для активной части общества при сохранении цифровых технологий нужно будет требовать сохранения традиционных демократических практик, которые основаны на солидарных действиях людей в реальном мире, заключил собеседник издания.