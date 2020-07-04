Поскольку любая власть заинтересована в том, чтобы не допустить единения общества, властные идеологи в дальнейшем будут предлагать разного рода суррогатные практики вроде цифровой демократии, электронной и других «демократий». Об этом рассказал политолог Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

Андрей Серенко: Нас ждут три кризиса: внутриамериканский, внутризападный и внутрикитайский © предоставлено Андреем Серенко

Демократическая процедура, подчеркнул Серенко, предполагает прямое и массовое участие людей в политических вопросах непосредственным путем, когда люди физически контактируют друг с другом.

«Контакты через Youtube, Whatsapp или Skype — это все суррогатные вещи. Люди не чувствуют друг друга в этом смысле. Они видят образы других людей. Но это не солидарное поведение. Это симулякры, которые пытаются выдать за реальность», — указал политолог.

Поэтому для активной части общества при сохранении цифровых технологий нужно будет требовать сохранения традиционных демократических практик, которые основаны на солидарных действиях людей в реальном мире, заключил собеседник издания.