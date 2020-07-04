По его словам, эти сложные инфраструктурные проекты подразумевают создание портовой инфраструктуры, в том числе на Украине.
Эксперт напомнил, что в 2013 году был совершён визит тогдашнего президента Украины Януковича в Пекин, где были подписаны соглашения об усилении присутствия Китая в Крыму, но после этого произошли определенные политические события, и проектам по созданию портовой инфраструктуры в Евпатории не суждено было сбыться.
«Китайцы попробовали реализовать эти же проекты в Одессе, в Николаеве, но там тоже не получилось. То есть Черное море также является интересным направлением в этой глобальной китайской разветвленной системе инфраструктурных коммуникаций», — указал Вавилов.
Специалист добавил, что китайцы в 2015-2016 годах предприняли попытку создания глубоководного порта в Грузии и даже подписали сделку, но американцы вторглись в этот проект, и власти Грузии переподписали это соглашение уже с американской корпорацией «Конт».