Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в Киеве рассчитывают на помощь России в восстановлении инфраструктуры Донбасса после его «возвращения» в состав страны.
Россия, подчеркнул эксперт, является сегодня единственной европейской страной, которая оказывает ЛНР и ДНР системную гуманитарную помощь.
По его мнению, если когда-нибудь Евросоюз удосужится задуматься о помощи республикам и восстановлении их промышленности, сельского хозяйства, разминировании полей и восстановлении инфраструктуры, то России есть смысл показать, сколько средств было отправлено на гуманитарные программы.
«Без этих средств и помощи граждане республик просто не смогли бы нормально жить, получать медицинскую помощь, учить детей, сохранять театры и музеи и многое-многое другое», — уверен Баширов.
С этой точки зрения бывший президент Украины Кравчук, который молчал, когда украинские военные самолеты бомбили Луганск, Донецк, другие города и села, хоть в чем-то пригодился России, резюмировал специалист.