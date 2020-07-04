Любое напоминание о том, во что Киев превратил территорию Донбасса своими бомбежками и экономической блокадой, полезно для европейских политиков, пусть даже и в залоге российского участия. Об этом рассказал политолог Марат Баширов 3 июля в комментарии ИА REGNUM

Пургин описал, что начнется, если ДНР/ЛНР выйдут из Минских соглашений © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк Леонид Кравчук заявил, что в Киеве рассчитывают на помощь России в восстановлении инфраструктуры Донбасса после его «возвращения» в состав страны.

Россия, подчеркнул эксперт, является сегодня единственной европейской страной, которая оказывает ЛНР и ДНР системную гуманитарную помощь.

По его мнению, если когда-нибудь Евросоюз удосужится задуматься о помощи республикам и восстановлении их промышленности, сельского хозяйства, разминировании полей и восстановлении инфраструктуры, то России есть смысл показать, сколько средств было отправлено на гуманитарные программы.

«Без этих средств и помощи граждане республик просто не смогли бы нормально жить, получать медицинскую помощь, учить детей, сохранять театры и музеи и многое-многое другое», — уверен Баширов.

С этой точки зрения бывший президент Украины Кравчук, который молчал, когда украинские военные самолеты бомбили Луганск, Донецк, другие города и села, хоть в чем-то пригодился России, резюмировал специалист.