Соединенные Штаты Америки выделят Армении $1 млн на борьбу с коррупцией, сообщает Интерфакс 3 июля со ссылкой на заявление Агентства США по международному развитию USAID

Правительство Штатов в конце июня при участии USAID подписало межведомственное соглашение с главным бюджетно-контрольным управлением США (GAO) о предоставлении Счетной палате Армении технической помощи, консультаций и тренингов в соответствии с международными критериями.

«Эта новая программа является частью общей поддержки правительством США реформам армянского правительства и усилиям, направленным на борьбу с коррупцией. Проект будет реализован GAO, которая считается "золотым стандартом" аудита», — сказала посол США в Армении Линн Трейси.

Демократический спрут. Как Демпартия США сплела на Украине коррупционную сеть © CC0, Pixabay Никол Пашинян рассказал, что усилия правительства Армении по демократизации республики сталкиваются с сильным противодействием коррумпированных кругов.

Он также поблагодарил Евросоюз за помощь в борьбе с олигархами и коронавирусом. На борьбу с эпидемией ЕС, по его словам, перечислил $92 млн.