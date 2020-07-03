Президент Венесуэлы Николас Мадуро передумал высылать из страны посла Евросоюза Исабель Бриланте Педросу. Об этом накануне сообщило РИА Новости

«Хватит колониализма»: Мадуро дал послу Евросоюза три дня, чтобы покинуть страну © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Исабель Бриланте Педросе 72 часа, чтобы покинуть страну, после решения ЕС усилить санкции против Каракаса.

«Правительство Венесуэлы приняло решение признать недействительным решение, принятое 29 июня 2020 года, согласно которому посол Исабель Бриланте Педроса, глава делегации Европейского союза в Каракасе, была объявлена ​​персоной нон-грата», — говорится в заявлении ЕС.

Отмечается, что договоренность была достигнута по итогам переговоров главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасы.