Разного рода «майданы» неспособны изменить жизнь людей в позитивную сторону,сказал политолог Вадим Самодуров в интервью Украина.ру

«И украинские майданы и то, что сейчас происходит в США — это конвульсии умирающего старого мира. И они так же архаичны, кровавы, примитивны и бесперспективны, как весь этот уходящий в прошлое безумный мир XX столетия», — подчеркнул он.

Вадим Самодуров: Человечество должно найти новый смысл своего существования © из личного архива Вадима Самодурова

В качестве примера он привел виртуальные митинги, которые прошли в этом году в разных регионах России.

«Казалось бы, бред: люди просто чекинились со своих смартфонов перед зданием региональной администрации, протестуя против конкретных решений и действий власти», — сказал политолог, отметив, что эти протесты были замечены и услышаны даже на федеральном уровне.