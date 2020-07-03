«Черный бунт» в США сопровождается сносом исторических памятников и фактическими требованиями пересмотреть моральные выводы истории прошлого США, констатировал эксперт.
«Раньше Джордж Вашингтон — первый президент и отец нынешней государственности США, а теперь — рабовладелец, угнетатель и плантатор», — отметил Самодуров.
Напомним, «цветные» бунты в США стартовали после убийства полицейскими чернокожего правонарушителя во время задержания.
Одним из атрибутов беспорядков стали многочисленные акты вандализма в отношении исторических памятников.
Не пощадили даже монументы белых американцев, сражавшихся за права негров.