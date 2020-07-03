Беспорядки в Соединенных Штатах Америки ставят историю страны «с ног на голову», сказал политолог Вадим Самодуров в интервью Украина.ру

«Черный бунт» в США сопровождается сносом исторических памятников и фактическими требованиями пересмотреть моральные выводы истории прошлого США, констатировал эксперт.

«Раньше Джордж Вашингтон — первый президент и отец нынешней государственности США, а теперь — рабовладелец, угнетатель и плантатор», — отметил Самодуров.

Вадим Самодуров: Человечество должно найти новый смысл своего существования © из личного архива Вадима Самодурова

Одним из атрибутов беспорядков стали многочисленные акты вандализма в отношении исторических памятников.

Не пощадили даже монументы белых американцев, сражавшихся за права негров.