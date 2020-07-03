«Черный бунт» в США сопровождается сносом исторических памятников и фактическими требованиями пересмотреть моральные выводы истории прошлого США, констатировал эксперт.

«Раньше Джордж Вашингтон — первый президент и отец нынешней государственности США, а теперь — рабовладелец, угнетатель и плантатор», — отметил Самодуров.

Вадим Самодуров: Человечество должно найти новый смысл своего существования
Вадим Самодуров: Человечество должно найти новый смысл своего существования
© из личного архива Вадима Самодурова
Напомним, «цветные» бунты в США стартовали после убийства полицейскими чернокожего правонарушителя во время задержания.

Одним из атрибутов беспорядков стали многочисленные акты вандализма в отношении исторических памятников.

Не пощадили даже монументы белых американцев, сражавшихся за права негров

 