Как сообщается, демонстранты вышли на протесты на улицы города Мэдисон во вторник вечером из-за ареста чернокожего протестующего днем ранее.
За ночь демонстрации переросли в беспорядки, протестующие традиционно били витрины, а также напали на сенатора-демократа Тима Карпентера за то, что тот делал снимки протестов, после чего снесли две статуи.
Одной из них был монумент в честь полковника Ганса Кристиана Хэга, сражавшегося за Союз против рабовладельческих Конфедеративных штатов во время гражданской войны и выступавшего за отмену рабства.
Несмотря на это, участники простестов отбили у столетней скульптуры голову и выбросили статую в озеро.