Протестующие в столице американского штата Висконсин в ходе массовых беспорядков разбили и выбросили в озеро статую полковника, сражавшегося против рабства. Об этом пишет РИА Новости 24 июня со ссылкой на американские СМИ

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За ночь демонстрации переросли в беспорядки, протестующие традиционно били витрины, а также напали на сенатора-демократа Тима Карпентера за то, что тот делал снимки протестов, после чего снесли две статуи.

Одной из них был монумент в честь полковника Ганса Кристиана Хэга, сражавшегося за Союз против рабовладельческих Конфедеративных штатов во время гражданской войны и выступавшего за отмену рабства.

Несмотря на это, участники простестов отбили у столетней скульптуры голову и выбросили статую в озеро.