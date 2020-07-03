Пандемия коронавируса начинает возвращать европейцев к собственным национальным интересам, считает израильский политолог Александр Цинкер. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

По мнению эксперта, после создания единой Европы многие станы стали утрачивать свою национальную идентификацию.

«В свое время все войны в Европе носили национальный характер, они велись за территорию, родной язык, свою историю. Сегодня главные в Европе — это чиновники, сидящие в Брюсселе, забывшие свою национальную принадлежность и определяющие, что хорошо, а что плохо. К ним хорошо подойдет известная ленинская фраза — "Страшно далеки они от народа"», — отметил политолог.

Александр Цинкер: За всеми массовыми протестами в мире стоят кукловоды, извратившие демократию © Facebook, Александр Цинкер

«Люди стали задумываться, кто они, какие их жизненные ценности, кто их руководители, какую пользу они могут принести своей стране и что собой представляет их родная страна», — добавил эксперт.

Он также подчеркнул, что абсолютная демократия, с единым общеземным управлением, когда любой человек независимо от происхождения является гражданином планеты Земля, на сегодняшний день, не самый лучший путь.

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