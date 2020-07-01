Израиль воюет с иранским военным контингентом в Сирии, организовавшим поставки оружия в Ливан для террористов Хизболлы, объясняет израильский политолог Александр Цинкер

- Александр, на Ближнем Востоке сложилась довольно взрывоопасная ситуация, ВВС Израиля продолжают наносить удары по боевикам Хизболлы на территории Сирии и Ирана. Продолжаются конфликты и в других частях мира, в том числе в Азии и на востоке Украины. На ваш взгляд, есть ли общая геополитическая природа у этих конфликтов?

— Трудно все сваливать в один мешок, ведь есть застарелые конфликты, например, палестино-израильский, который тянется с момента образования Израиля в 1948 году, есть проблема с Ираном, возникшая после того, как там к власти пришли аятоллы (Исламская революция 1979 года — Ред.).

В каких-то других уголках мира есть старые конфликты, а есть совершено новые, которые мы видим сейчас в США и Европе. Конфликт, связанный с афроамериканцами, беженцами и так далее. У каждого конфликта своя природа.

Политолог Цинкер: В ситуации пандемии очередные выборы в Израиле станут преступлением © Facebook, Александр Цинкер

- Как вы считаете, насколько в современном мире велика роль личности политического лидера?

— Это вопрос, который обсуждается на протяжение веков. На мой взгляд, роль истинного лидера велика. Ведь есть лидеры, которые улавливают желания масс и возглавляют это народное движение. Не уверен, что они могут оставить особый след в истории. А есть те, кто предлагает свое видение проблемы и пути ее решения. Лидеры, доказывающие свою правоту народу и ведущие к выбранной цели. Таких лидеров очень мало, но если они появляются, то очень сильно влияют как на историю и благосостояние своего народа, так и на решение региональных, а порой и мировых проблем.

- Нетаньяху такой лидер?

— В Израиле сложно стать лидером, поскольку у нас нет президентской власти, Израиль государство с парламентским правлением. Однако и у нас все помнят, например Давида Бен-Гуриона или Голду Меир. Что касается Нетаньяху, период его правления оказался самым большим. За это время были и подъемы, и падения. Сегодня, в сильно политизированном Израиле, сторонники и противники Нетаньяху по-разному смотрят на плоды его деятельности. Мне кажется, что мы находимся на том этапе, когда период его правления подходит к концу. Я не знаю, как долго это продлится, может быть, еще одну каденцию.

Сегодня трудно назвать Биньямина Нетаньяху лидером нации. Хотя, с другой стороны, сейчас нет другого политика с такой харизмой, с таким пониманием политических процессов. И это признают даже те, кто выступают против него. Он является выдающимся политиком.

- На ваш взгляд стало ли общество более управляемым в связи с развитием информационных технологий?

— Уверен, что стало. Сегодня население мира еще не чипировано, как это якобы собирался сделать Билл Гейтс. Но, с другой стороны, каждый из нас не расстается с мобильным телефоном, то есть когда нужно можно легко установить месторасположение любого человека. А по тому, на какие страницы мы заходим в интернете, на какие темы мы общаемся в мобильных приложениях, легко установить интересы и предпочтения каждого. Сегодня этим пользуется большинство рекламных компаний, политтехнологи и специалисты по PR-технологиям. Им известно, на что нужно надавить, чтобы человек среагировал так, как это нужно производителям товаров и политикам.

Если говорит крылатыми фразами, «мы все под колпаком у Мюллера» (Фраза из кинофильма «Семнадцать мгновений весны» — Ред.).

- Если говорить о демократии как о форме правления, можно ли утверждать, что она находится в глубоком кризисе, о чем свидетельствуют массовые протесты в США и Европе?

— Я повторю избитую фразу, что демократия — это не самая лучшая форма правления, но другой не придумали. Но то, что сейчас происходит в Европе и США, это последствия извращенного понятия демократии. Да, в основе протестов были реальные причины (существующее расовое и этническое неравенство, трагическая смерть афроамериканца Джорджа Флойда, неустроенность африканских беженцев в странах Европы).

Александр Цинкер о массовых протестах: Европейцы пожинают плоды своих ошибок © Facebook, Александр Цинкер Дональду Трампу, все больше раздувая огонь антирасистских выступлений. Джо Байден пиарится на похоронах Флойда, а Трампу приходится искать выход из создавшегося положения и при этом не растерять поддержку своего электората.

Да и старая демократическая Европа утратила какие-то ориентиры. Создавая Единую Европу страны стали порой утрачивать свою национальную идентификацию. В свое время все войны в Европе носили национальный характер, они велись за территорию, родной язык, свою историю. Сегодня главные в Европе — это чиновники, сидящие в Брюсселе, забывшие свою национальную принадлежность и определяющие, что хорошо, а что плохо. К ним хорошо подойдет известная ленинская фраза — «Страшно далеки они от народа».

Мне кажется, что пандемия коронавируса, которая унесла сотни тысяч жизней, начинает возвращать европейцев к своим национальным интересам. Люди стали задумываться, кто они, какие их жизненные ценности, кто их руководители, какую пользу они могут принести своей стране и что собой представляет их родная страна.

Абсолютная сплошная демократия, с единым общеземным управлением, когда любой человек независимо от происхождения является гражданином планеты Земля, на сегодняшний день, не самый лучший путь. Что выберет человечество, какое будущее для себя, посмотрим.