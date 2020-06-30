Американский военный контингент будут выводить из Германии не слишком быстро, так как вместе с военными нужно перемещать и их семьи, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Его слова 30 июня приводит РИА Новости

«Никаких решений пока не было принято относительно того, как реализовывать такое намерение о выводе части контингента. И я, как генсек НАТО, не могу спекулировать информацией относительно даты. Я могу сказать, что, конечно, многие военные в Германии находились постоянно. То есть речь идет о семьях, о постоянном жилье. Это не просто передислокация военных, которая производится быстро — это постоянно находящиеся силы, перемещение которых займет больше времени», — приводит агентство слова генсека.

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В частности, непонятно, вывезут их сначала в США, а затем распределят в другие места, или они потом будут передислоцированы в Европу, так как пока нет договоренностей по этим вопросам, рассказал генсек Альянса.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал сократить число американских военных в Германии с 34,5 до 25 тысяч человек, поскольку Берлин просрочил свои платежи в НАТО.

Между тем многие эксперты отмечают, что таким образом Трамп хотел «наказать» Германию за то, что она поддерживает неугодный Штатам проект газопровода «Северный поток — 2».