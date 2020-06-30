«Никаких решений пока не было принято относительно того, как реализовывать такое намерение о выводе части контингента. И я, как генсек НАТО, не могу спекулировать информацией относительно даты. Я могу сказать, что, конечно, многие военные в Германии находились постоянно. То есть речь идет о семьях, о постоянном жилье. Это не просто передислокация военных, которая производится быстро — это постоянно находящиеся силы, перемещение которых займет больше времени», — приводит агентство слова генсека.
Столтенберг уточнил, что пока даже не согласован план вывода контингента, поэтому непонятно, как будут выводиться эти военные.
В частности, непонятно, вывезут их сначала в США, а затем распределят в другие места, или они потом будут передислоцированы в Европу, так как пока нет договоренностей по этим вопросам, рассказал генсек Альянса.
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал сократить число американских военных в Германии с 34,5 до 25 тысяч человек, поскольку Берлин просрочил свои платежи в НАТО.
Между тем многие эксперты отмечают, что таким образом Трамп хотел «наказать» Германию за то, что она поддерживает неугодный Штатам проект газопровода «Северный поток — 2».