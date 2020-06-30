«Решение Национального собрания (парламента) о вынесении на референдум поправок в конституцию признано утратившим силу», — заявил спикер парламента Арарат Мирзоян по завершению голосования.
Референдум по внесению изменений в Конституцию Армении должен был состояться 5 апреля, но был отложен в связи с пандемией. Поправки, за которые предлагалось проголосовать, предусматривают прекращение полномочий председателя и членов Конституционного суда, назначенных до реформы Конституции в 2015 году. Под планируемые изменения не попали только двое из девяти судей КС.
В начале июня был принят закон, разрешающий парламенту отменять референдум по внесению изменений в Конституцию.