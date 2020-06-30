Парламент Армении отменил референдум о внесении поправок в Конституцию. Решение было принято единогласно 81 депутатом правящей партии. Об этом во вторник, 30 июня, сообщило издание Sputnik Армения

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