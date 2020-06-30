Отмечается, что в результате, кроме Русева, пострадали исполняющая обязанности директора парка Ирина Выхристюк и начальник отдела охраны Виталий Димов.
«Это происходило во время обследования территории нацпарка. Пока наши инспекторы вместе с несколькими парнями из "Нацкорпуса" усмиряли нападающих, [предприниматель] Светлана Саченко ворвалась в машину госохраны нацпарка, где сидела и работала Ирина Выхристюк, и избивала ее палкой, а также рвала за волосы. Прорваться к машине нам было сложно, практически невозможно. Ее оцепили отморозки охранного агентства», — написал Русев.
Пострадавшие написали заявление в правоохранительные органы и отправились на судмедэкспертизу, чтобы зафиксировать побои.
По данным СМИ, семья предпринимателей Саченко хочет завладеть 30 гекатрами земли, принадлежащей национальному парку.