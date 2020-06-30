Предприниматели с группой молодых людей напали на руководство национального парка «Тузловские лиманы» в Одесской области. Об этом 29 июня написал начальник научно-исследовательского отделения нацпарка Иван Русев в своем Facebook

«Правый сектор»* решил защищать бизнесменов Херсонщины от рейдеров «с Востока» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Ирина Выхристюк и начальник отдела охраны Виталий Димов.

«Это происходило во время обследования территории нацпарка. Пока наши инспекторы вместе с несколькими парнями из "Нацкорпуса" усмиряли нападающих, [предприниматель] Светлана Саченко ворвалась в машину госохраны нацпарка, где сидела и работала Ирина Выхристюк, и избивала ее палкой, а также рвала за волосы. Прорваться к машине нам было сложно, практически невозможно. Ее оцепили отморозки охранного агентства», — написал Русев.

Пострадавшие написали заявление в правоохранительные органы и отправились на судмедэкспертизу, чтобы зафиксировать побои.

По данным СМИ, семья предпринимателей Саченко хочет завладеть 30 гекатрами земли, принадлежащей национальному парку.