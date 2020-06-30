«Сегодня самолет итальянского правительства доставит пострадавшему населению насосное оборудование, средства индивидуальной защиты, бензопилы, электростанции и палатки», — говорится в сообщении.
Кроме того, Швеция взяла на себя обязательства направить противопожарные барьеры, шланги и технических экспертов, а Италия направила на Украину гуманитарную помощь для борьбы с последствиями паводков и наводнений.
Отмечается, что в дополнение к итальянской и шведской помощи Европейская комиссия предоставляет картографические услуги в пострадавших районах через спутниковую систему ЕС Copernicus.