Европейская комиссия (ЕК) оказывает картографические услуги в пострадавших от наводнения районах Украины через спутниковую систему ЕС Copernicus, а Швеция и Италия решили отправить в страну гуманитарную и другую помощь. Такая информация была обнародована 29 июня на сайте ЕК

Рукотворная катастрофа. Страшное наводнение на Западной Украине © REUTERS, Ukrainian Interior Ministry Press Service/Handout

Кроме того, Швеция взяла на себя обязательства направить противопожарные барьеры, шланги и технических экспертов, а Италия направила на Украину гуманитарную помощь для борьбы с последствиями паводков и наводнений.

Отмечается, что в дополнение к итальянской и шведской помощи Европейская комиссия предоставляет картографические услуги в пострадавших районах через спутниковую систему ЕС Copernicus.