«Если Республики сейчас попытаются выйти из минского процесса, который находится под «нормандской четвёркой», опубликовавшей публичные документы, рождённые на "Минске", то они покажут абсолютную дикость и недоговороспособность», — сказал политик.
По его мнению, переговорный процесс должен быть продолжен, другое дело — что в него вкладывать.
«Сегодня Украина использует "Минск" для внутреннего и внешнего хайпа и перехвата инициативы. Ну, извините, — это политика. Значит, наша власть должна научиться играть в политику. Если вы не можете этого сделать, уступите место тем кто сможет», — категоричен Пургин.
Он также напомнил, что в минском процессе существуют ОБСЕ, Российская Федерация и «нормандская четвёрка», и в данном случае ДНР/ЛНР играют в коллективную игру, в которой участвует целая команда государств.