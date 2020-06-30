Республики Донбасса не могут в одностороннем порядке принимать решение о выходе из Минских соглашений. Но если они сейчас попытаются это сделать, то покажут свою недоговороспособность. Об этом рассказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в недавнем интервью ИА «Новороссия»

Пургин объяснил, почему Донбасс проигрывает Киеву в дипломатическом плане © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

По его мнению, переговорный процесс должен быть продолжен, другое дело — что в него вкладывать.

«Сегодня Украина использует "Минск" для внутреннего и внешнего хайпа и перехвата инициативы. Ну, извините, — это политика. Значит, наша власть должна научиться играть в политику. Если вы не можете этого сделать, уступите место тем кто сможет», — категоричен Пургин.

Он также напомнил, что в минском процессе существуют ОБСЕ, Российская Федерация и «нормандская четвёрка», и в данном случае ДНР/ЛНР играют в коллективную игру, в которой участвует целая команда государств.