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Минобороны России: за ночь уничтожено 34 украинских БПЛА
Минобороны России: за ночь уничтожено 34 украинских БПЛА - 24.11.2024 Украина.ру
Минобороны России: за ночь уничтожено 34 украинских БПЛА
Десятки украинских беспилотников уничтожены за прошедшую ночь, утром 24 ноября уничтожение их продолжатся. Об этом сообщает Минобороны России.
2024-11-24T10:23
2024-11-24T10:23
2024-11-24T10:23
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"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 34 украинских БПЛА самолетного типа", - проинформировало министерство.Согласно официальным данным, над территорией Курской области уничтожено 27 БПЛА, четыре БПЛА перехвачены над территорией Липецкой области, два БПЛА сбиты над территорией Белгородской области и один – над территорией Орловской области.После этого Минобороны России сообщило, что около 07.30 была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО были уничтожены два украинских БПЛА над территориями Белгородской и Брянской областей.Больше новостей на начало дня в обзоре США поднимают ставки, судьба "Южмаша". Главное на Украине на утро 24 ноябряТе временем Следком России расследует гибель подростка от сброса взрывоопасного предмета с беспилотника
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новости, россия, курская область, белгородская область, бпла, беспилотники, минобороны рф, пво, орловская область, липецк, брянская область, сво
Новости, Россия, Курская область, Белгородская область, БПЛА, беспилотники, Минобороны РФ, ПВО, Орловская область, Липецк, Брянская область, СВО
Минобороны России: за ночь уничтожено 34 украинских БПЛА
Десятки украинских беспилотников уничтожены за прошедшую ночь, утром 24 ноября уничтожение их продолжатся. Об этом сообщает Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 34 украинских БПЛА самолетного типа", - проинформировало министерство.
Согласно официальным данным, над территорией Курской области
уничтожено 27 БПЛА, четыре БПЛА перехвачены над территорией Липецкой области, два БПЛА сбиты над территорией Белгородской области
и один – над территорией Орловской области
.
После этого Минобороны России сообщило, что около 07.30 была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО были уничтожены два украинских БПЛА над территориями Белгородской и Брянской областей
.