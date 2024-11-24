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Минобороны России: за ночь уничтожено 34 украинских БПЛА

Минобороны России: за ночь уничтожено 34 украинских БПЛА - 24.11.2024 Украина.ру

Минобороны России: за ночь уничтожено 34 украинских БПЛА

Десятки украинских беспилотников уничтожены за прошедшую ночь, утром 24 ноября уничтожение их продолжатся. Об этом сообщает Минобороны России.

2024-11-24T10:23

2024-11-24T10:23

2024-11-24T10:23

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"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 34 украинских БПЛА самолетного типа", - проинформировало министерство.Согласно официальным данным, над территорией Курской области уничтожено 27 БПЛА, четыре БПЛА перехвачены над территорией Липецкой области, два БПЛА сбиты над территорией Белгородской области и один – над территорией Орловской области.После этого Минобороны России сообщило, что около 07.30 была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО были уничтожены два украинских БПЛА над территориями Белгородской и Брянской областей.Больше новостей на начало дня в обзоре США поднимают ставки, судьба "Южмаша". Главное на Украине на утро 24 ноябряТе временем Следком России расследует гибель подростка от сброса взрывоопасного предмета с беспилотника

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новости, россия, курская область, белгородская область, бпла, беспилотники, минобороны рф, пво, орловская область, липецк, брянская область, сво