Киргизия, уточнил эксперт, не только занимается реэкспортом китайских товаров и живет от поступлений трудовых мигрантов, но и сама поставляет мясомолочную продукцию, а также продукты ткацкого и трикотажного производства.
По его словам, все это в основном идет через казахстанскую территорию, а официальный Нур-Султан нередко закрывает или ограничивает передвижение киргизских товаров и мигрантов в Казахстан и в Россию.
«Мы в этом смысле выполняем роль страны – транзитера углеводородов, которая может перекрывать клапан трубопровода и таким образом влиять на поставщика. К тому же в киргизскую экономику вложено большое число инвестиций с нашей стороны. Мы оказываем на Кыргызстан большое экономическое влияние, и это влияние напрямую или косвенно обращается в политическое влияние. По крайней мере, в Кыргызстане многие говорят о том, что значительная часть представителей киргизской власти сотрудничает с властью казахстанской», — указал Мамырайымов.
А поскольку у Назарбаева был серьезный конфликт с предыдущим президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым, добавил политолог, нельзя исключать, что он получил столь суровый приговор по команде Назарбаева.