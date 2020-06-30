Первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву удается оказывать огромное влияние на киргизскую элиту, поскольку Бишкек очень сильно зависит от республики в плане экономики. Об этом рассказал казахстанский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру

Талгат Мамырайымов: Реальный срок экс-президента Киргизии не был бы возможен без участия Назарбаева © Platon.asia

По его словам, все это в основном идет через казахстанскую территорию, а официальный Нур-Султан нередко закрывает или ограничивает передвижение киргизских товаров и мигрантов в Казахстан и в Россию.

«Мы в этом смысле выполняем роль страны – транзитера углеводородов, которая может перекрывать клапан трубопровода и таким образом влиять на поставщика. К тому же в киргизскую экономику вложено большое число инвестиций с нашей стороны. Мы оказываем на Кыргызстан большое экономическое влияние, и это влияние напрямую или косвенно обращается в политическое влияние. По крайней мере, в Кыргызстане многие говорят о том, что значительная часть представителей киргизской власти сотрудничает с властью казахстанской», — указал Мамырайымов.

А поскольку у Назарбаева был серьезный конфликт с предыдущим президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым, добавил политолог, нельзя исключать, что он получил столь суровый приговор по команде Назарбаева.