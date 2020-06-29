Украинские «патриоты» справедливо опасаются федерализации страны, поскольку решающее право голоса, предоставленное русскоязычным регионам страны, просто заблокирует «цивилизационный выбор Украины» и дальнейшую украинизацию. Об этом рассказал политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

Олег Неменский: Украине удобно кормить Россию надеждами на то, что Минские соглашения будут выполнены © РИА Новости, Нина Зотина

Более того, подчеркнул Неменский, если бы Донбасс вернули с твёрдо гарантированными правами автономии, то таких же прав затребовали бы и другие регионы страны (и в первую очередь Галичина), и федерализация стала бы неизбежна.

Поэтому, добавил собеседник издания, Украина при любой власти будет делать всё возможное, чтобы не выполнять условия «Минска».