«Они понимают, что решающее право голоса, предоставленное русскоязычным регионам страны, просто заблокирует «цивилизационный выбор Украины» и дальнейшую украинизацию, а значит, обрушит весь проект, после чего вопрос распада будет лишь делом времени», — уверен эксперт.
Более того, подчеркнул Неменский, если бы Донбасс вернули с твёрдо гарантированными правами автономии, то таких же прав затребовали бы и другие регионы страны (и в первую очередь Галичина), и федерализация стала бы неизбежна.
Поэтому, добавил собеседник издания, Украина при любой власти будет делать всё возможное, чтобы не выполнять условия «Минска».