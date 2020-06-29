Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), проигравшее судебное дело по претензиям к внуку бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Нурали Алиеву, покроет судебные издержки в размере 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Об этом 29 июня сообщает РИА Новости

Судный остров. Почему Великобритания арестовала имущество дочери и внука Назарбаева © Sputnik Казахстан

«NCA должно произвести промежуточный платеж до 8 июля в размере 500 тысяч фунтов стерлингов», — отметили они, добавив, что общая сумма издержек составляет 1,5 миллиона фунтов.

Высокий суд Лондона в апреле принял сторону Нурали Алиева в споре с NCA о происхождении денежных средств на покупку недвижимости стоимостью 80 миллионов фунтов стерлингов ($104 миллиона) в Лондоне.

Власти Британии в рамках закона «Об аресте имущества неустановленного происхождения» просили Алиева объяснить происхождение средств на покупку особняка с подземным бассейном и кинотеатром в престижном районе на севере британской столицы. Согласно документам, недвижимостью владеют две компании, зарегистрированные в офшорах. Однако по данным NCA, в доме проживает 35-летний Алиев, его супруга Аида и дети.

Как утверждала сторона обвинения, средства на покупку особняка были связаны с отцом Нурали, бизнесменом Рахатом Алиевым, который был найден повешенным в австрийской тюрьме в 2015 году после предъявленного ему обвинения в убийстве двух топ-менеджеров казахстанского банка.

Ведомство попыталось оспорить вынесенное решение в апелляционном суде, однако суд поддержал вердикт предыдущей судебной инстанции.