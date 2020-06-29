Мужчины чаще заражаются коронавирусом, чем женщины. К такому выводу пришли ученые по всему миру, рассказала 29 июня КП доктор медицинских наук, врач-кардиолог Яна Орлова

В мире продолжается пандемия коронавируса. Всего на планете зафиксировано более 10,1 млн диагнозов. Малышева назвала лекарства, которые помогли ее пожилой матери победить коронавирус © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

По словам Орловой, имеются исследования, согласно которым мужчины с повышенным уровнем тестостерона чаще болеют COVID-19, у них развиваются более тяжелые фиброзные изменения. Помочь им может блокирование рецепторов половых гормонов, но лишь на несколько недель.

«О более длительном приеме речи не идет, поскольку пациенты-мужчины вряд ли согласятся со снижением уровня тестостерона в долгосрочной перспективе», — пояснила она.

Специалист добавила, что «брутальные» мужчины с классическим типом облысения и повышенной растительностью на лице болеют в более тяжелой форме, чем все остальные.