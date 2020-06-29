В мире продолжается пандемия коронавируса. Всего на планете зафиксировано более 10,1 млн диагнозов. 

Малышева назвала лекарства, которые помогли ее пожилой матери победить коронавирус
Малышева назвала лекарства, которые помогли ее пожилой матери победить коронавирус
© РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

По словам Орловой, имеются исследования, согласно которым мужчины с повышенным уровнем тестостерона чаще болеют COVID-19, у них развиваются более тяжелые фиброзные изменения. Помочь им может блокирование рецепторов половых гормонов, но лишь на несколько недель. 

«О более длительном приеме речи не идет, поскольку пациенты-мужчины вряд ли согласятся со снижением уровня тестостерона в долгосрочной перспективе», — пояснила она. 

Специалист добавила, что «брутальные» мужчины с классическим типом облысения и повышенной растительностью на лице болеют в более тяжелой форме, чем все остальные. 