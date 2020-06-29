В мире продолжается пандемия коронавируса. Всего на планете зафиксировано более 10,1 млн диагнозов.
По словам Орловой, имеются исследования, согласно которым мужчины с повышенным уровнем тестостерона чаще болеют COVID-19, у них развиваются более тяжелые фиброзные изменения. Помочь им может блокирование рецепторов половых гормонов, но лишь на несколько недель.
«О более длительном приеме речи не идет, поскольку пациенты-мужчины вряд ли согласятся со снижением уровня тестостерона в долгосрочной перспективе», — пояснила она.
Специалист добавила, что «брутальные» мужчины с классическим типом облысения и повышенной растительностью на лице болеют в более тяжелой форме, чем все остальные.