В интервью изданию Украина.ру генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин сказал, что в Грузии и на Украине получилось создать силы, которые раскачали ситуацию и доломали политическую систему, посмотрев на их пример, остальные страны решили, что не пойдут таким путём

Эксперт отметил, что в постсоветских странах политическая система консервативна.

«От этого консерватизма удалось отказаться в Грузи и на Украине, это привело к крайней разбалансировке политической системы и серьёзным негативным экономическим последствиям. Посмотрев на это дело, другие страны, прежде всего центральноазиатские, решили, что это не их путь, — сказал в интервью изданию Украина.ру генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Он напомнил, что ещё в начале 2000-х годов США имели достаточно серьёзные позиции в Узбекистане, Киргизии и Казахстане, но со временем их оттуда вытеснили Россия и Китай. Политолог Грозин об аресте Атамбаева: В Кыргызстане повторяется украинский сценарий с участием США © РИА Новости, Александр Натрускин

«В Грузии и на Украине удалось создать летучие боевые отряды, которые раскачали ситуацию и доломали политическую систему, не создав при этом новой. В Грузии она вернулась к первоначальному состоянию, а на Украине она безбалансирована и расхлябана до сих пор, она не работает, это, собственно, сказывается на экономике очень сильно, и главное на социальной сфере», — добавил Мухин.

В ноябре 2003 года оппозиционный блок Михаила Саакашвили «Национальное движение» обвинила власти Грузии в фальсификации результатов парламентских выборов, на которых победил правящий блок «За новую Грузию». Начались массовые акции протеста, оппозиция объявила о начале «бархатной революции». В конечном итоге Эдуард Шеварднадзе ушёл с президентского поста, а ЦИК Грузии аннулировал итоги парламентских выборов. 4 января 2004 года Саакашвили избрали президентом страны.

На Украине люди вышли на улицу в знак недовольства решением Виктора Януковича, который тогда был президентом страны, отложить подписание соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, запланированное на саммит «Восточного партнёрства» в Вильнюсе 28-29 ноября 2013 года. Массовые акции протестов набирали обороты, при посредничестве министров иностранных дел европейских стран власти и оппозиция подписали соглашение, и Янукович посчитал, что может спокойно уехать в Харьков. Однако активисты договорённости не выполнили и заняли администрацию президента во время его отсутствия в Киеве. Впоследствии российские спецслужбы вывезли Януковича с территории Украины, а Верховная Рада незаконно отстранила его от власти.