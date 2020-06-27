В интервью изданию Украина.ру генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин объяснил природу нынешних международных конфликтов

В настоящее время в мире насчитывается несколько региональных конфликтов, а параллельно с ними происходит глобальное противостояние. «Чёрный бунт» в США сопровождается сносом памятников историческим личностям и требованиями пересмотреть моральные выводы истории прошлого США, например, если раньше первого президента страны Джорджа Вашингтон воспринимали как отца нынешней государственности США, то теперь его выставляют рабовладельцем. В Европе на протяжение последних лет регулярно устраивают бунты арабы, турки, представители крайних течений ислама.

Вместе с тем США конфликтует с Германией, Великобритания вышла из ЕС, у России конфликт с Украиной и намечается такая же ситуация с Белоруссией. Китай и США также постепенно превращаются из партнёров в противников.

О том, что стоит за этими процессами, в интервью изданию Украина.ру объяснил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

- Алексей, как Вы считаете, конфликты последних лет — США и Россия, США и Китай, Россия и Запад, Россия и Украина — это просто череда локальных конфликтов или они имеют общую геополитическую природу?

— Они имеют общую геополитическую природу, это экзистенциальное неприятие, которое выразилось очень ярко и отразилось в слогане «русские идут», глава Пентагона (22 мая 1949 года Джеймс Форрестол в клинике ВМС США — ред.) вышел в окно с такими словами. С тех пор эта родовая травма в отношениях присутствует, безусловно. Был лёгкий период потеплениях отношений (Горбачёв, Ельцин), но выяснилось, что на российской экономике, политической системе это отражается настолько губительно, что инстинкт самосохранения повёл нас в обратную сторону — мы стали гораздо более прагматично относиться к нашим американским партнёрам, что им, конечно, не понравилось. Шутка за шуткой, слово за слово, мы получили санкционное воздействие. Алексей Пушков: Мир находится в самом сложном кризисе с начала XXI века © РИА Новости, Владимир Трефилов

- Какие различия есть между этими конфликтами, несмотря на общую геополитическую природу?

— Конфликт, собственно, один — Россия не стесняется и не боится сказать Соединённым Штатам «нет», причём делает это на уровне Совбеза ООН, что является не приятным обстоятельством для США, которые привыкли считать ООН своим задним двором, где можно творить всё, что угодно. Постепенно ситуация выправляется благодаря усилиям России и Китая, поэтому они и стали врагами №1 и №2 в доктринальных документах Пентагона.

- Что должно произойти, чтобы отношения России и Запада нормализовались?

— Я всегда с подозрением и критикой отношусь к словам «Запад» и «Восток». Это неправильные термины, которые уводят нас от правильного понимания ситуации. Давайте так, есть западные страны, фактически они сейчас в виде 5 стран (США, Канада, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия) — «Пять глаз», — спецслужбы которых следят за всем, что происходит в мире и являются передовым отрядом так называемой западной цивилизации. Они считают себя коллективным Западом. Эти страны действительно ведут себя достаточно агрессивно и последнее время, уверенно полагая, что они являются доминирующей военно-политической силой. Почему сейчас эти претензии не выражаются ярко и подвергаются сомнению, это как раз предмет их заботы.

Поэтому я не могу порадовать, дав определённую модель поведения, которая могла бы примирить Россию и Соединённые Штаты Америки. Такой модели не существует, вернее так, она существует, но предполагает распад либо одной, либо другой страны, вот тогда, пожалуй, противоречий уже не будет. По понятным причинам ни Россию, ни США эта модель не устраивает. Именно в этих противоречиях мучается сейчас современная геополитика.

- Какую роль в урегулировании конфликтов играет личность лидеров стран?

Как показывает практика, в урегулировании конфликтов — ничтожна, потому что есть пресловутые национальные интересы, прикрываясь которыми лидеры стран действуют так, как считают нужным. Это касалось и Барака Обамы, касается и Дональда Трампа, и, конечно, касается Владимира Путина, исходя из национальных интересов России, он действует так, как считает нужным. Можно критиковать эти действия, можно соглашаться с этими действиями, но надо сказать, что эти действия, как с одной, так и с другой стороны, урегулированию конфликтов не способствуют, наоборот, способствуют их разжиганию, потому что действия Путина ведут к усилению России, что, безусловно, противоречит целям США.

- Работает ли сейчас институт посредничества, челночная дипломатия?

— Очень фрагментарно, я бы ввёл термин «коридорно», то есть для решения каких-то ситуативных задач — да, работают, безусловно. К примеру, захотели встретиться Дональд Трамп и Владимир Путин, посредники поработали, они встретились, но результат этой встречи очень неоднозначен. Для решения каких-то проблем на данном этапе, мне кажется, не работает, потому что те проблемы, которые поднимала Россия в связи с выходом США из разных договоров и соглашений, с отказом от своих обязательств, я имею ввиду ядерную сделку с Ираном и так далее, предотвратить не удалось и даже нейтрализовать угрозы, возникшие в результате этого мягкого говоря безответственного поведения США. Так что ситуация очень сложная. Есть определённые группы, которые работают достаточно эффективно, но они работают в интересах США, а не в интересах России.

- Какое влияние интернет и современные технологии в целом оказывают на расклад сил в обществе, настроение людей, способны ли соцсети по-прежнему вывести толпу на площадь, как несколько лет назад?

— На самом деле соцсети и интернет-технологии оказывают влияние лишь на сегмент гражданского общества, который плотно сидит в сетях, это порядка от 2% до 5% в мире не пассивных, а активных деятелей. Они периодически могут выйти на улицу, самоорганизовавшись, и что-то продемонстрировать.

Подавляющая часть российского общества консервативна, она сидит в интернете, но не ведётся на эти призывы выходить на улицу, она просто наблюдает. Это и есть залог устойчивости политической системы России. Есть и вторая сторона медали — в результате российская политическая система инертна, поэтому сделать с ней что-то в сторону лучших изменений тоже крайне сложно. Анатолий Вассерман: Россия – самодостаточная цивилизация, и у нее нет необходимости ни с кем конфликтовать © РИА Новости, Александр Натрускин

- А как в этом отношении обстоит ситуация в постсоветских странах?

Там ещё более консервативная система. От этого консерватизма удалось отказаться в Грузи и на Украине, это привело к крайней разбалансировке политической системы и серьёзным негативным экономическим последствиям. Посмотрев на это дело, другие страны, прежде всего центральноазиатские, решили, что это не их путь. Обратите внимание, что даже в начале 2000-х годов США имели достаточно серьёзные и интересные позиции в Узбекистане, Киргизии и Казахстане, но со временем они были вытеснены оттуда либо Россией, либо Китаем.

- Почему цветные революции удались именно в Грузии и на Украине?

Там удалось создать летучие боевые отряды, которые раскачали ситуацию и доломали политическую систему, не создав при этом новой. В Грузии она вернулась к первоначальному состоянию, а на Украине она безбалансирована и расхлябана до сих пор, она не работает, это, собственно, сказывается на экономике очень сильно, и главное на социальной сфере. Грузия и Украина сейчас маниакально проходят тот путь, который Россия проходила в 1990-х годах фактически в плане социалки.