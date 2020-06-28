«Кто бы ни пришел к власти в результате революций и переворотов, все они придут с деньгами к Китаю. По большому счету, неважно, южане победят северян или северяне попытаются взять реванш у южан в очередной раз. Какая будет фамилия будущего президента, их не особо колышет», — указал эксперт.
Россия же, подчеркнул Грозин, заинтересована в том, чтобы в Киргизии сохранялась социальная стабильность хотя бы в том виде, в каком она сложилась в последние пять лет, чтоб там не было погромов и межнациональной резни, и чтобы не повторялось событий лета 2010 года.
Потому что если этот уровень стабильности окажется неприемлемым, России придется тратить значительно большие ресурсы на то, чтобы защитить свои национальные интересы, подытожил специалист.