Китай не вмешивается во внутриполитические процессы в Киргизии, поскольку республика в экономическом отношении плотно сидит на крючке у Пекина. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Политолог Грозин об аресте Атамбаева: В Кыргызстане повторяется украинский сценарий с участием США © РИА Новости, Александр Натрускин

Россия же, подчеркнул Грозин, заинтересована в том, чтобы в Киргизии сохранялась социальная стабильность хотя бы в том виде, в каком она сложилась в последние пять лет, чтоб там не было погромов и межнациональной резни, и чтобы не повторялось событий лета 2010 года.

Потому что если этот уровень стабильности окажется неприемлемым, России придется тратить значительно большие ресурсы на то, чтобы защитить свои национальные интересы, подытожил специалист.