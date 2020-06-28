Сегодня Россия геополитически проигрывает США из-за мягкости позиции Москвы и бережного отношения к своим соседним государствам, которым она прощает русофобию. Об этом рассказал политолог Григорий Миронов в недавнем интервью ИА «Новороссия»

«Это только начало». Эксперт о латинизации казахского языка © Sputnik Казахстан

В этом плане, считает Миронов, России неплохо было бы поучиться у США, тому, как они зарабатывают свое влияние в мире, и, может, действовать примерно так же.

По его мнению, сегодня больше нет братских республик, зато есть национальные и государственные интересы, которые нужно осуществлять более жестко.

«Никто не запомнит и не скажет России спасибо за ее помощь или поддержку. Посмотрите на Болгарию, Грузию, которых мы спасли от турок. Польшу и другие страны Европы, которых мы освободили от фашизма. Прибалтику, в которую СССР вкладывал огромные деньги. Где их благодарность?», — привел пример политолог.

Он также отметил, что США хотели быть установить свой протекторат над Казахстаном по украинскому образцу, поскольку их привлекает выгодное географическое положение республики, размер ее территорий, небольшая численность население и наличие природных ресурсов.