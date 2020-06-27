Причина наводнений в Карпатах - массовая вырубка лесов, последствия безоглядной гонки за наживой ударили по тем, кто этим занимается, сказал политолог Андрей Золотарев в интервью Украина.ру

«Если идёт массовая вырубка лесов на склонах гор, то, как сказал Папа Франциск I: Бог простит всегда, природа — никогда», — сказал Золотарев, говоря о причинах катаклизма.

Андрей Золотарёв: Украина – государство большого базара, живущее одним днём © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

«Это ведь не инопланетяне прилетают рубить лес и уничтожают экологию Карпат. Это делают те люди, которые там живут», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что каждая срубленная ель в Карпатах удерживала три-пять тонн воды.