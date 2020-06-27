«Если идёт массовая вырубка лесов на склонах гор, то, как сказал Папа Франциск I: Бог простит всегда, природа — никогда», — сказал Золотарев, говоря о причинах катаклизма.
По его словам, вопрос времени, когда последствия безоглядной погони за гешефтом ударят по тем, кто этим и занимается.
«Это ведь не инопланетяне прилетают рубить лес и уничтожают экологию Карпат. Это делают те люди, которые там живут», — подчеркнул эксперт.
Он отметил, что каждая срубленная ель в Карпатах удерживала три-пять тонн воды.