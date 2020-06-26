«Это малый шаг. Но работа должна быть последовательной. Одним взмахом топора или сабли не разрубишь этот гордиев узел. Начинать надо хотя бы с набсоветов «Нафтогаза», «Укрзализницы» и других национальных акционерных компаний с государственным участием», — указал эксперт.
Политолог считает, что государство имеет свою часть и соответствующий контроль над политикой этих государственных компаний, и чтобы ими преимущественно руководили украинские граждане.
А дальше, отметил Карасев, уже нужно наметить дорожную карту и двигаться по дороге, которая может привести к большему суверенитету.
Абсолютной независимости и абсолютного экономического суверенитета в мире не существует, но это не значит, что нужно отдавать экономику и политику в мутное (учитывая эти финансовые потоки и схемы) управление, даже если это «стратегические партнеры» Украины, заключил собеседник издания.