Чтобы сделать Украину более независимой нужно как-минимум разобраться с наблюдательными крупных предприятий, в которых задействовано множество иностранцев с огромными зарплатами. Об этом рассказал директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью изданию Украина.ру

Вадим Карасёв: "Записи Деркача" показали, что Украиной управляет партия грантоедов, которую никто не выбирал © actual.today

Политолог считает, что государство имеет свою часть и соответствующий контроль над политикой этих государственных компаний, и чтобы ими преимущественно руководили украинские граждане.

А дальше, отметил Карасев, уже нужно наметить дорожную карту и двигаться по дороге, которая может привести к большему суверенитету.

Абсолютной независимости и абсолютного экономического суверенитета в мире не существует, но это не значит, что нужно отдавать экономику и политику в мутное (учитывая эти финансовые потоки и схемы) управление, даже если это «стратегические партнеры» Украины, заключил собеседник издания.