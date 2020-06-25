Ранее Зеленский заявил, что обдумывал идею переболеть коронавирусом, чтобы доказать согражданам, что эта болезнь не так страшна, как о ней думают. Однако, по его словам, в аппарате президента сочли это излишней мерой.
Эксперт отметила, что даже если бы Зеленский решился себя заразить и оставил страну без управления, вряд ли на Украине бы что-то изменилось, поскольку государством продолжали бы править олигархи.
«Не сам же этот номинал всем управляет. Как они управляют — мы все видим. И в этот раз они не проконтролировали Зеленского, и он не профильтровал базар», — категорична Монтян.
Адвокат заявила, что сейчас на Украине в 10-15 раз больше зараженных, чем утверждает официальная статистика. Также, по ее словам, в стране попросту не проводят необходимых тестов, потому что не видят в этом необходимости.