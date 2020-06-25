Человек, находящийся в здравом уме, вряд ли будет высказывать идеи о том, чтобы намеренно заразиться коронавирусной инфекцией. Об этом рассказала адвокат и публицист Татьяна Монтян в недавнем комментарии «ПолитЭксперту»

Монтян: Порошенко будет неприкасаемым до ноября 2020 года © Facebook, Татьяна Монтян

Эксперт отметила, что даже если бы Зеленский решился себя заразить и оставил страну без управления, вряд ли на Украине бы что-то изменилось, поскольку государством продолжали бы править олигархи.

«Не сам же этот номинал всем управляет. Как они управляют — мы все видим. И в этот раз они не проконтролировали Зеленского, и он не профильтровал базар», — категорична Монтян.

Адвокат заявила, что сейчас на Украине в 10-15 раз больше зараженных, чем утверждает официальная статистика. Также, по ее словам, в стране попросту не проводят необходимых тестов, потому что не видят в этом необходимости.