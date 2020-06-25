Кадровая политика президента Украины Владимира Зеленского, основанная на привлечении абсолютно некомпетентных людей из грантовых структур, показала свою антинациональную направленность. Об этом рассказал известный украинский политолог Михаил Погребинский в недавнем эфире телеканала «Наш»

Михаил Погребинский: Тот, кто говорит о несостоятельности «Минска», подыгрывает Киеву © РИА Новости, Владимир Трефилов

По его словам, Зеленский попал в кресло президента случайно, и поскольку у него не было ни своей партии, ни своей команды, наиболее желающими посидеть в государственных креслах оказались люди, работавшие в грантовых структурах.

Зеленский поменял Павла Климкина на Вадима Пристайко на посту главы МИД, но это всё люди старой команды, и для них важны не национальные интересы, а то, как их действия и поступки будут оценены посольством США, категоричен Погребинский.

Это даёт им уверенность в своих силах и в своей возможности вести себя нагло, но для того, чтобы вести себя нагло и тонко, надо иметь мозги, чего не хватает украинским чиновникам самого высокого ранга, заключил политолог.