«Сейчас мы наблюдаем, систематическое падение уровня доверия Зеленского, в этом месяце, последний социологический опрос показал, первый случай, когда количество отрицательных оценок деятельности президента превысило уровень положительных оценок», — указал эксперт.
По его словам, Зеленский попал в кресло президента случайно, и поскольку у него не было ни своей партии, ни своей команды, наиболее желающими посидеть в государственных креслах оказались люди, работавшие в грантовых структурах.
Зеленский поменял Павла Климкина на Вадима Пристайко на посту главы МИД, но это всё люди старой команды, и для них важны не национальные интересы, а то, как их действия и поступки будут оценены посольством США, категоричен Погребинский.
Это даёт им уверенность в своих силах и в своей возможности вести себя нагло, но для того, чтобы вести себя нагло и тонко, надо иметь мозги, чего не хватает украинским чиновникам самого высокого ранга, заключил политолог.