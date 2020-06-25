Украина и Италия покинули российский проект по изучению источников гамма-излучения в космосе «Гамма-400». Об этом 24 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника Физического института РАН Аркадия Гальпера

Убийство космонавта. Брак мечты и космоса © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

«С украинцами мы просто были вынуждены прекратить работы, потому что их ученым как бы в вежливой форме их руководство рекомендовало не принимать участие», — рассказал ученый.

Он добавил, что украинские ученые должны были предоставить аппаратуру для измерения электромагнитной установки и специальные кристаллы, проходя которые гамма-лучи теряют энергию, что позволяет их измерить. Теперь выращивать подобные кристаллы исследователям РАН придется самостоятельно около двух лет.

Однако заменить Украину тут же согласилась Белоруссия.

Целью исследования Гальпер назвал определение происхождения «темной материи», изучение высокоэнергичных космических лучей и физики элементарных частиц, исследование космического гамма-излучения в диапазоне высоких энергий и рентгеновского излучения, регистрация заряженных частиц космических лучей, а также поиск и исследование гамма-всплесков.