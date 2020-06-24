Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что не боится заразиться коронавирусом. Об этом он заявил в интервью, опубликованном на YouTube-канале Vласть vs Vлащенко в среду, 24 июня

«Классического страха заболеть у меня нет. Тут очень важный момент: хочется с одной стороны дать месседж обществу, что это болезнь, и каждый из нас имеет шанс ею заразиться и заболеть, очень важно вовремя среагировать и получить помощь. И тут очень важный момент — заболеть как можно позже, а именно придерживаться масочного режима, придерживаться чистоты рук, социальной дистанции», — сказал премьер.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Пугает летальность этой болезни. Если преодолеть летальность и эта болезнь станет условно обычным гриппом или ангиной, которую можно пролечить таблетками и жить спокойно дальше, тогда страха ни у общества, ни у кого из нас не будет», — добавил премьер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что хотел сам заразиться коронавирусом, чтобы показать украинцам, что это не страшно.