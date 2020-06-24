«Классического страха заболеть у меня нет. Тут очень важный момент: хочется с одной стороны дать месседж обществу, что это болезнь, и каждый из нас имеет шанс ею заразиться и заболеть, очень важно вовремя среагировать и получить помощь. И тут очень важный момент — заболеть как можно позже, а именно придерживаться масочного режима, придерживаться чистоты рук, социальной дистанции», — сказал премьер.
При этом Шмыгаль отметил, что в мире пока нет лекарств и утвержденных схем лечения коронавируса, а у болезни достаточно высокая летальность — именно она пугает общество.
«Пугает летальность этой болезни. Если преодолеть летальность и эта болезнь станет условно обычным гриппом или ангиной, которую можно пролечить таблетками и жить спокойно дальше, тогда страха ни у общества, ни у кого из нас не будет», — добавил премьер.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что хотел сам заразиться коронавирусом, чтобы показать украинцам, что это не страшно.