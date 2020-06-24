«Вы приводите аргументы о Крыме с Донбассом. Да, это не помешало. Россия проиграла длительный период от начала независимости до 2014 года, проиграла значительную часть элит и молодежи. Но сегодня ситуация иная, чем была шесть лет тому назад», — указал эксперт.
Политолог затруднился сказать, насколько сегодня реально возвращение Донбасса в состав Украины, но подчеркнул, что без него электоральное большинство в среднесрочной перспективе всегда будет на стороне прозападных и антироссийских политических субъектов.
Без Донбасса у власти на Украине всегда будут антироссийские силы, более агрессивные или менее агрессивные, а часть граждан, выступающих за хорошие отношения с Россией и скептически относящаяся к «европейскому выбору», всегда будет в оппозиции, добавил Погребинский. По его мнению, это прекрасно понимает и руководство Российской Федерации.