Наличие Крыма с Донбассом в составе Украины не мешало Киеву проводить русофобскую политику, потому что Россия уступила свои позиции в этой стране. Об этом рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в интервью изданию Украина.ру

Михаил Погребинский: Тот, кто говорит о несостоятельности «Минска», подыгрывает Киеву © РИА Новости, Владимир Трефилов

Политолог затруднился сказать, насколько сегодня реально возвращение Донбасса в состав Украины, но подчеркнул, что без него электоральное большинство в среднесрочной перспективе всегда будет на стороне прозападных и антироссийских политических субъектов.

Без Донбасса у власти на Украине всегда будут антироссийские силы, более агрессивные или менее агрессивные, а часть граждан, выступающих за хорошие отношения с Россией и скептически относящаяся к «европейскому выбору», всегда будет в оппозиции, добавил Погребинский. По его мнению, это прекрасно понимает и руководство Российской Федерации.