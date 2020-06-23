В воскресенье, 21 июня, в одной из многоэтажек Дарницкого района Киева произошел взрыв, в результате которого было разрушено несколько этажей. Возбуждено уголовное дело. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии взрыва — газ или взрывное устройство.
«Глава государства мониторит ситуацию с домом в Киеве, где произошел взрыв и погибли пять человек. Он держит на личном контроле вопрос быстрой покупки квартир для всех, кто пострадал в результате этой чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении.
Как сказал ранее мэр Киева Виталий Кличко, разрушенный дом, скорее всего, придется демонтировать.