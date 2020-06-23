Президент Украины Владимир Зеленский следит за вопросом покупки квартир для пострадавших в результате обрушения дома в Киеве. Об этом пресс-служба Офиса главы государства сообщила 23 июня

Взрыв дома в Киеве. Вопросы без ответов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии взрыва — газ или взрывное устройство.

«Глава государства мониторит ситуацию с домом в Киеве, где произошел взрыв и погибли пять человек. Он держит на личном контроле вопрос быстрой покупки квартир для всех, кто пострадал в результате этой чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении.

Как сказал ранее мэр Киева Виталий Кличко, разрушенный дом, скорее всего, придется демонтировать.