Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук дает конструктивные советы по установлению мира в Донбассе, поэтому правительству Украины необходимо прислушаться к нему. Об этом 23 июня заявил депутат Европарламента от Франции, генеральный секретарь «Национального движения» Николя Бе, передает «112 Украина»

«Принять реальную Украину». Медведчук назвал три вызова, с которыми не справляется Зеленский © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Он подчеркнул, что подход Медведчука к вопросу установления мира в Донбассе отвечает интересам Украины, и это путь к национальному примирению.

Также, по его мнению, предложенные Медведчуком подходы к парламентской дипломатии позволяют способствовать установлению диалога между Европой, Украиной и Россией.