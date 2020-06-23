«Процесс установления мира, который он представил в Европарламенте более чем год назад — это было умное предложение, которое защищает основные интересы Украины и позволяет ей сойти с пути военного конфликта и напряженности с Россией. Конечно, украинское правительство свободно в своих действиях. Но мне кажется, что оно должно обратить особое внимание на подход Медведчука», — отметил евродепутат.
Он подчеркнул, что подход Медведчука к вопросу установления мира в Донбассе отвечает интересам Украины, и это путь к национальному примирению.
Также, по его мнению, предложенные Медведчуком подходы к парламентской дипломатии позволяют способствовать установлению диалога между Европой, Украиной и Россией.