По его словам, власти приняли решение о переводе алфавита исключительно из практических соображений.
«Это постепенный процесс, который будет носить сугубо научно-филологический характер. Более того, русский язык сохранит статус официального языка в Казахстане, что закреплено в нашей конституции», — сказал Кошербаев.
Дипломат заверил, что русский язык продолжит использоваться в стране на равных с казахским языком на всех уровнях.
«Мы считаем, что знание и использование двух языков является конкурентным преимуществом казахстанцев в глобализованном мире», — резюмировал посол.