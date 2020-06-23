Переход с кириллической на латинскую графику коснется только казахского языка, на положение русского языка это никак не повлияет. Об этом заявил посол Казахстана в России Ермек Кошербаев, передает 23 июня РИА Новости

Борьба с русскими. Как Казахстан идет по пути Украины © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Это постепенный процесс, который будет носить сугубо научно-филологический характер. Более того, русский язык сохранит статус официального языка в Казахстане, что закреплено в нашей конституции», — сказал Кошербаев.

Дипломат заверил, что русский язык продолжит использоваться в стране на равных с казахским языком на всех уровнях.

«Мы считаем, что знание и использование двух языков является конкурентным преимуществом казахстанцев в глобализованном мире», — резюмировал посол.