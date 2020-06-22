Если в Донбассе по-прежнему не будет ни войны, ни мира, вряд ли у него будет шанс осуществить некий экономический рывок. Об этом рассказал глава аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев: Выход Киева из Минских соглашений сразу приведет к снятию санкций с РФ © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

По его мнению, пока вероятность ввода миротворцев на Донбасс выглядит абсолютно гипотетической, поскольку Европа смотрит на эту ситуацию как на внутриукраинский конфликт, в котором одна сторона поддерживается Россией, а другая — Соединенными Штатами, не желая вмешиваться в него.

Политолог отметил, что Киев не хочет возврата Донбасса, поскольку это несколько миллионов нелояльных к нему избирателей, и это может повлиять на сложившийся баланс в пользу промайданной части политикума.

При этом Донбасс, добавил политолог, вряд ли захочет возвращаться в страну, где с 1 сентября будет прекращено обучение на русском языке, где переписывается история и восхваляются коллаборанты.