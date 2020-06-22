В интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий сказал, что усмирить протестующих в США можно только крайними мерами

Эксперт подчеркнул, что ситуация в стране вышла из-под контроля властей.

«В этом и смысл той самой технологии. «Майдан» заключается не только в том, что люди где-то стоят на площади. Сначала мэры городов деморализованы, полиция деморализована, Нацгвардия деморализована, армию применить нельзя, потому что пресса кричит. Значительная часть либеральной элиты, которая рассматривает Трампа как угрозу, всё время говорит: нет-нет, ни в коем случае не применяйте силу, ничего не делайте, это замечательные люди со светлыми лицами», — сказал в интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий. Марков рассказал, как протесты в США могут перерасти в гражданскую войну © РИА Новости, Брайан Смит | Перейти в фотобанк

По его словам, сейчас фактически невозможно ни применить силу, ни урегулировать проблему другими способами. Президентские выборы уже называются сфальсифицированными с самого начала, об этом пишут центральные газеты, некоторые лидеры городов и губернаторы.

«Взять ситуацию под контроль можно, но для этого потребуется начать гражданскую войну, возможно, она будет короткой, но должна быть очень жестокой», — заявил Дробницкий.

Дональд Трамп постоянно повторяет, что сам наведёт порядок в тех штатах и городах, где местные власти не могут или не хотят усмирить протестующих, но не спешит этого делать, чтобы не давать демократам повода обвинить в силовом подавлении толпы, а демократы намеренно бездействуют, чтобы спровоцировать президента на введение армии.