По его словам, появление «Нептуна» якобы открывает перед украинской «военной машиной» возможность поражения целей вокруг Крыма, а с побережья Азовского моря — российских кораблей в районе порта Новороссийск.
Жирохов также заявил, что головка самонаведения украинской ракеты якобы может иметь большую помехозащищенность и лучшие характеристики, чем у ее российского аналога Х-35.
При этом эксперт добавил, что изменившееся в худшую сторону финансовое состояние Украины может стать причиной серьезных проблем на этапе серийного производства «Нептуна».
Как ранее отмечал военный эксперт Константин Сивков «Нептун» представляет собой версию советских ракет, добавив, что Россия располагает оружием, дальность которого в два — два с половиной раза превосходит украинские ракеты.