Новая крылатая противокорабельная крылатая ракета Украины Р-360 комплекса «Нептун» «может дотянуться» до российских кораблей в Новороссийске. Об этом написал украинский военный эксперт Михаил Жирохов в своей недавней статье для издания «Деловая столица»

Сивков рассказал, как советская военная школа помогла киевскому режиму © кадр из видео Украина.ру

Жирохов также заявил, что головка самонаведения украинской ракеты якобы может иметь большую помехозащищенность и лучшие характеристики, чем у ее российского аналога Х-35.

При этом эксперт добавил, что изменившееся в худшую сторону финансовое состояние Украины может стать причиной серьезных проблем на этапе серийного производства «Нептуна».

Как ранее отмечал военный эксперт Константин Сивков «Нептун» представляет собой версию советских ракет, добавив, что Россия располагает оружием, дальность которого в два — два с половиной раза превосходит украинские ракеты.