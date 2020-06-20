С 1 июля на Украине существенно изменится система формирования тарифов на газ, следует из подписанного с Международным валютным фондом меморандума, сообщают украинские СМИ 20 июня

В документе в частности указывается, что украинская сторона берет на себя обязательство установить для населения рыночную цену на газ.

Она будет формироваться как среднее значение спот-цен природного газа на сутки вперед на голландском хабе TTF на период с 1-го по 22-й день месяца плюс стоимость транспортировки и ввоза на Украину.

Таким образом, стоимость газа будет меняться каждый месяц в зависимости от колебания цен на европейском рынке.

«В течение нескольких рабочих дней в районе 22-го числа каждого месяца НАК "Нафтогаз" будет публиковать оптовую цену. Мы обязуемся системно применять эту схему ценообразования, которая базируется на рыночных принципах, без всякой верхней предельной ценовой границы», — говорится в Меморандуме.

Кроме тарифов на газ, претерпят также изменения тарифы на отопление. Они будут меняться реже, раз в год.

«До конца августа 2020 года все тарифы на отопление, которые находятся под юрисдикцией НКРЭКУ и местных органов власти, будут пересмотрены и официально приняты для полного отображения стоимости газа и негазовых затрат», — говорится в сообщении.

Фактически это означает, что в тарифы на отопление будут закладывать стоимость расходов на ремонт инфраструктуры теплокоммунэнерго Украины, которая находится в плачевном состоянии.

Таким образом, власти переложат расходы на ремонт дырявых отопительных магистралей на плечи потребителей, что существенно повысит тарифы на отопление.