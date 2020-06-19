Члены экипажа украинского танкера «Рута», которые отбывали в Ливии наказание за контрабанду нефтепродуктов, после трех лет заключения в ливийской тюрьме вернулись на родину. Об этом 19 июня сообщил Офис президента Владимира Зеленского

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«Это наша задача — возвращать украинских граждан. Я очень рад, что почти через три с половиной года 14 членов экипажа танкера «Рута», которые были за решеткой в Ливии, вернулись домой. Я рад за них, за их семьи», — заявил он.

По словам Зеленского, возвращение украинских граждан удалось организовать благодаря усилиям Министерства иностранных дел и Службы безопасности Украины в ходе переговоров с властями Ливии.

Экипаж танкера «Рута» задержали в 2017 году по подозрению в контрабанде нефтепродуктов. Кроме того, в Ливии удерживаются четыре украинца — члены экипажа танкера «Captain Khayyam».