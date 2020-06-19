Ранее Университетский колледж Лондона установил, что около 100 представителей Церкви Англии и шесть управляющих Банка Англии получали доходы от работорговли. Были собраны данные по 47 тысячам людей, которые после принятия закона об отмене рабства получили от правительства компенсаций на общую сумму в 20 миллионов фунтов (2,4 миллиарда фунтов в пересчете на современные деньги).
По данным газеты, государственная христианская церковь Англии признала, что владение некоторыми ее приходскими священниками и епископами плантаций, на которых работали невольники, является «источником стыда».
В Банке Англии, выполняющем функции центробанка, также заявили, что торговля товарами, произведенными с применением рабского труда, является «недопустимой частью британской истории». Руководство банка пообещало, что отныне будет воздерживаться от использования изображений своих бывших управляющих, имевших отношение к этому бизнесу.
Ранее две британские компании, основанные рабовладельцами, уже принесли публичные извинения за постыдные моменты своей истории и заявили о намерении сделать пожертвования на борьбу с расовой дискриминацией. С такими заявлениями выступили страховой рынок Lloyd's of London и пивоваренная компания Greene King, владеющая крупнейшей сетью пабов в Великобритании.
Повышенное внимание к историческим фигурам, причастным к работорговле, в Великобритании и других странах связано с активностью движения Black Lives Matter, сторонники которого выступают против полицейского произвола и расовой дискриминации. Активизация движения была вызвана смертью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе.